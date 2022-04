Vince Camuto

Margry Block Heel Sandal

$99.95 $54.97

Buy Now Review It

At Nordstrom Rack

Details & Care This versatile block heel sandal will dress up any look. 2.75" heel Open toe Snake embossed or solid faux leather upper Ankle strap with adjustable buckle closure Block heel Manmade upper, lining and sole Imported Item #6447552