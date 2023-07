Tarte

Maracuja Tinted Moisturizer

$30.00 $21.00

Buy Now Review It

At Tarte

36S medium-tan sand (medium to tan skin with warm, golden undertones) Select Color Select Color 61H mahogany (very deep skin with warm, peach undertones) 61H mahogany (very deep skin with warm, peach undertones) 56N rich neutral (deeper skin with a balance of warm & cool undertones) 56N rich neutral (deeper skin with a balance of warm & cool undertones) 56S rich sand (deeper skin with warm, golden undertones) 56S rich sand (deeper skin with warm, golden undertones) 54N deep neutral (deep skin with a balance of warm & cool undertones) 54N deep neutral (deep skin with a balance of warm & cool undertones) 54S deep sand (deep skin with warm, golden undertones) 54S deep sand (deep skin with warm, golden undertones) 48H tan-deep honey (tan to deep skin with warm, peach undertones) 48H tan-deep honey (tan to deep skin with warm, peach undertones) 46N tan-deep neutral (tan to deep skin with a balance of warm & cool undertones) 46N tan-deep neutral (tan to deep skin with a balance of warm & cool undertones) 42S tan sand (tan skin with warm, golden undertones) 42S tan sand (tan skin with warm, golden undertones) 40N tan neutral (tan skin with a balance of warm & cool undertones) 40N tan neutral (tan skin with a balance of warm & cool undertones) 36H medium-tan honey (medium to tan skin with warm, peach undertones) 36H medium-tan honey (medium to tan skin with warm, peach undertones) 36S medium-tan sand (medium to tan skin with warm, golden undertones) 36S medium-tan sand (medium to tan skin with warm, golden undertones) 34H medium honey (medium skin with warm, peach undertones) 34H medium honey (medium skin with warm, peach undertones) 34N medium neutral (medium skin with a balance of warm & cool undertones) 34N medium neutral (medium skin with a balance of warm & cool undertones) 25B light-medium beige (light to medium skin with cool, pink or rosy undertones) 25B light-medium beige (light to medium skin with cool, pink or rosy undertones) 25N light-medium neutral (light to medium skin with a balance of warm & cool undertones) 25N light-medium neutral (light to medium skin with a balance of warm & cool undertones) 22S light sand (light skin with warm, golden undertones) 22S light sand (light skin with warm, golden undertones) 20N light neutral (light skin with a balance of warm & cool undertones) 20N light neutral (light skin with a balance of warm & cool undertones) 13N fair-light neutral (fair to light skin with a balance of warm & cool undertones) 13N fair-light neutral (fair to light skin with a balance of warm & cool undertones) 13B fair-light beige (fair to light skin with cool, pink or rosy undertones) 13B fair-light beige (fair to light skin with cool, pink or rosy undertones) 10N fair neutral (fair skin with a balance of warm & cool undertones) 10N fair neutral (fair skin with a balance of warm & cool undertones) 36S medium-tan sand (medium to tan skin with warm, golden undertones)