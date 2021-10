Maison Margiela

Maison Margiela Replica Autumn Vibes Eau De Toilette 100 Ml

€89.95

Buy Now Review It

At Flaconi

REPLICA Autumn Vibes entführt Sie in die Erinnerung an einen farbenfrohen Herbsttag: goldene Blätter, knisterndes Laub, der Atem der frischen Luft und das Gefühl, mit der Natur eins zu sein. Genießen Sie einen Moment der Kontemplation mit diesem neuen Eau de Toilette aus der REPLICA Kollektion von Maison Margiela. Entfliehen Sie dem Alltag mit diesem holzig-würzigen Duft, dessen Zedernholz-Essenz in Verbindung mit einem Moos-Akkord an das Gefühl eines Spaziergangs durch einen Herbstwald erinnert. Das lebendige Gefühl von bunten Blättern, die unter den Füßen knirschen, spiegelt sich in Noten von Rosa Pfefferkörnern und einer Kardamom-Essenz wider.