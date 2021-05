Como el Oro

Machete Al Macharran Towel

$50.00

Buy Now Review It

At Como el Oro

Toalla de playa o para la casa • Towel size is 30X60" • 52% cotton, 48% polyester • Fabric weight: 10.6 oz/y² (360 g/m²) • Printed on one side only • The non-printed side is made of terry fabric, making the towel more water-absorbent