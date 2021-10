Lush

Unser Beauty-Adventskalender verwöhnt dich auch 2021 mit einer komplett veganen Kollektion weihnachtlicher Produkte. Jetzt vorbestellen! Weihnachten klopft an, deshalb bestell dir den Adventskalender jetzt schon vor. Bitte bezahle ihn auch gleich. Wir liefern dir den Kalender im November, also rechtzeitig zum traditionellen Weihnachts-Countdown. Aufgepasst: Wir wollen dir immer die frischesten Produkte liefern. Deshalb kannst du deinen Adventskalender leider nicht mit anderen Lush-Artikeln zusammen bestellen, weil er erst im November ausgeliefert wird. Willst du also weitere Kosmetik kaufen, gib bitte eine separate Bestellung auf. So, jetzt aber zu den fünfundzwanzig Produkten, die in dem Adventskalender warten. Nanu? 25 Produkte? Ja, wir bieten ein Produkt als Bonus, weil in England erst am 25. Dezember so richtig Weihnachten gefeiert wird. Die Adventskalender-Challenge Ja, es gibt sie und wir haben sie angenommen: Wie können wir einen Adventskalender ohne verschwenderische Verpackung herstellen? - Wir nutzen nur recycelte Materialien. Check. - Wir packen ihn voll exklusiver Produkten zum Verwöhnen und Spielen. Check. - Wir gestalten ihn wunderschön, damit ihn alle gern wieder verwenden wollen. Check + check.