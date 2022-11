Lookfantastic

Schreibe deine eigene Beautygeschichte… Wir stellen vor: unseren Adventskalender 2022 im Wert von 550€, dem höchsten Wert seit es den Kalender gibt! Unser Adventskalender wird dich in der Vorweihnachtszeit begleiten, mit einem Türchen pro Tag, das zu dem passt, was du in der Adventszeit vielleicht vorhast. Wir haben für dich Produkte ausgewählt, die es dir ermöglichen, deine eigene Beauty-Geschichte zu erzählen… Verwende den Code ADVENTSUBS, um deinen Abonnentenrabatt von 15 € zu erhalten oder ADVENTBB zusammen mit einem Beauty Box Abonnement, um als Nicht-Abonnent von dem 15 € Rabatt zu profitieren. Bitte beachten: der Rabatt für Nicht-Abonnenten funktioniert nur, wenn auch ein Beauty Box Abonnement im Warenkorb liegt. 25 Tage, 26 Produkte. Unser Bestseller-Adventskalender ist endlich da... PMD Clean Mini - im Wert von 66,95 € Disciple Gua Sha - im Wert von 35,53 € By Terry Hydra-pressed Powder - im Wert von 20,45 € Rituals Ayurveda Mini Diffuser - im Wert von 19,60 € West Barn Co Gel Brows with Spoolie - im Wert von 17,76 € Elemis Pro Collagen Cleansing Balm - im Wert von 11,30 € Drunk Elephant Protini ™ Polypeptide Cream - im Wert von 7,07 € Iconic Triple Threat Mascara - im Wert von 22,95 € ESPA Optimal Skin Pro Moisturiser - im Wert von 56,95 € Demi Candle Femme Mini ODER Elle Mini - im Wert von 9,47 € Zelens Tea Shot Urban Defence Serum - im Wert von 39,95 € Sachajuan Hair Repair Mask - im Wert von 7,13 € The Ordinary Madellic Acid 10% + HA - im Wert von 8,30 € BEAUTYPRO Warming Eye Mask - im Wert von 3,45 € Luvia 2 Pan Eyeshadow - im Wert von 16,97 € We Are Paradoxx 3-in-1 Hair Repair - im Wert von 12,44 € Revolution Lip Satin Kiss Lipstick & Pout Bomb Gloss - im Wert von 11,09 € Aroma Active Repair Cream Light - im Wert von 1,72 € Rodial Vit C Brightening Mask - im Wert von 29,38 € Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub - im Wert von 41,45 € Avant Velvet Perfecting Rose Sugar Scrub - im Wert von 65,95 € Inika Black Eye Pencil - im Wert von 18,45 € Emma Hardie Plump & Glow Hydrating Facial Mist - im Wert von 15,98€ Philip Kingsley Elacticizer Booster - im Wert von 5,47 € First Aid Beauty Bump Eraser Body Scrub - im Wert von 3,97 € Mit einem Wert von über 550 € ist das eine Ersparnis von über 430 € für nur 115 €. Komm schon, du hast es dir verdient!