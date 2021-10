Look Fantastic

DER LOOKFANTASTIC ADVENTSKALENDER IST ZURÜCK UND BESSER DENN JE... 2021 ist DEIN Jahr! Und um dich auf deinem Weg zum vollkommenen Hautpflege-Glück und ultimativer Make-Up-Begeisterung zu Weihnachten zu begleiten, haben wir 25 atemberaubende Produkte für dich in unserem Adventskalender versteckt: von Hautpflege-Rettern bis hin zu Haarpflege- und Schönheits-Must-Haves ist alles dabei. Mit einem unglaublichen Wert von über 475 € kannst du den LOOKFANTASTIC Adventskalender noch heute für nur 95 € ergattern und somit 380 € sparen! Unser Adventskalender ist seit 6 Jahren in Folge ausverkauft, also solltest du unbedingt heute noch vorbestellen, um nichts zu verpassen! ***SPOILER-ALARM*** Hier sind 5 der enthaltenen Produkte... ESPA Active Nutrient Clean & Green Detox Night Mask – im Wert von 45,45 € Shiseido Ultimune Power Infusionskonzentrat - im Wert von 26,95 € Aveda Botanical Repair Treatment – im Wert von 10,55 € NARS Blush (Farbe Orgasm) – im Wert von 7,32 € Kate Somerville Goat Milk Moisturizing Cleanser – im Wert von 9,38 € Die LOOKFANTASTIC Beauty Box abonniert? Klick dich durch deine Early-Access-Email und nutze den exklusiven Rabatt von 15 € für Abonnenten, um die Box für nur 80 € zu erhalten* Willst du auch 15€ Rabatt? Abonniere die Beauty Box noch heute und verwende den Code ADVENTNEWSUBS an der Kasse, um deinen Kalender für 80 € zu erhalten! *Abonnentenrabatt nur durch den Link in der Email gültig.