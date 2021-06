Dior

Lip Maximizer Gloss Repulpant

€37.50

At Dior

Le gloss repulpeur de lèvres Dior Addict Lip Maximizer est un véritable soin repulpant qui associe brillance, volume maximal** et confort absolu des lèvres. Enrichie en sphères d'acide hyaluronique gonflantes, la formule du gloss agit pour des lèvres lissées et hydratées, tout en apportant un effet repulpant au moment de l'application, et jour après jour. Le gloss Dior Addict Lip Maximizer se décline en plusieurs teintes pour imaginer une routine brillance au volume maximum**. Multiusage, il se porte aussi bien seul comme un gloss, qu'en base de rouge à lèvres ou en top coat*** pour une brillance volumatrice. * Test instrumental réalisé sur 10 sujets. ** Chez Dior. *** Couche de finition.