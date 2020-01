Rouje

Linette Dress

£159.15

Buy Now Review It

At Rouje

Robe LINETTE 185 € On aime son motif fleuri et sa coupe universelle qui élance la silhouette. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Alors non, elle ne montre pas vos jambes... Mais sa matière fluide et sa coupe près du corps en dévoilent tellement plus. Renata fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Modernisez-la d'un coup de Converse blanches... Ou jouez-là 100% fatale, avec une paire de sandales à talons. Renata porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 03-Camille et 08-Nathalie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Robe longue à l'imprimé fleuri vintage aux manches ballon et à la taille marquée. 100% viscose. Linette se lave à la main et n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours