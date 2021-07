Chanel

Le Vernis Longue Tenue

PRODUIT LE VERNIS de CHANEL : une application ultra résistante. Un vernis embellisseur et protecteur conçu pour laisser éclater des couleurs vibrantes. Résistant, fin et ultra brillant, le film appliqué offre un résultat laqué et absolument homogène. INSPIRATION CHANEL présente LE VERNIS : un accessoire indispensable, point d’orgue d’une silhouette, ponctuant le look comme un sac balancé au bout du bras. Le vernis se déploie dans une gamme de couleurs inspirées des légendes d’un style qui n’appartient qu’à CHANEL. Une fois posées, les nuances tiennent intensément. De quoi accessoiriser le style jusqu’au bout des ongles. CONSEILS D’UTILISATION Après s’être lavé les mains, procéder au limage de l'ongle puis dépoussiérer avec un petit pinceau kabuki et se frotter les ongles sur un drap. Appliquer la CRÈME MAIN. Repousser les cuticules de la base et du côté de l'ongle à l'aide d'un bâtonnet, puis dégraisser la surface de l'ongle à l'aide d'un coton imbibé de dissolvant. Appliquer une fine couche de LA BASE. Appliquer ensuite une première couche de LE VERNIS, puis une seconde couche à l'identique pour parfaire la couvrance.