Tria

Laser Dépilatoire 4x – Fuchsia

€423.95

Buy Now Review It

At LookFantastic

Obtenez une peau douce et lisse grâce au laser dépilatoire 4X de Tria , un appareil à épiler sans fil, reconnu cliniquement, qui aide à réduire les poils indésirables jusqu’à 70 % après juste deux traitements en seulement trois mois. Recommandé par les dermatologues, l’appareil innovant enlève de façon sûre et efficace les poils à l’aide d’une technologie laser approuvée par la FDA (Food and Drug Administration); il utilise la même technologie laser à diode préférée par les dermatologues pour éliminer de façon permanente* le follicule pileux, et possède trois fois plus d’énergie pour éliminer les poils que n’importe quel autre appareil. Convenant à la plupart des tons de peau et de cheveux, l'appareil professionnel est rapide, puissant et facile à utiliser ; son écran LED interactif vous guide à travers chaque traitement pour des résultats optimaux, et sa durée de vie de batterie plus longue le rend idéal pour couvrir plusieurs parties du visage et du corps au cours de chaque traitement. À long terme, la peau est plus douce et plus lisse. Après deux ou trois mois de traitement, la repousse sera plus claire et plus fine. Après trois mois de traitement, les follicules pileux désactivés ne produiront plus de cheveux. Continuez à utiliser au besoin pour des retouches. Caractéristiques du produit : Épilation sûre et facile. Résultats permanents. Efficacité prouvée cliniquement. Technologie laser approuvée par la FDA (Food and Drug Administration). Sans fil Affichage LED. Vie de la batterie de 30 minutes. Poignée facile. *Les résultats permanents sont définis comme étant la réduction permanente de la repousse de poils, qui correspond à la réduction stable du nombre de poils suivant une méthode de traitement.