Paula by Pautips

Labial Matte Té Chai

Labial Mate Té Chai ¡Esta fórmula es una de mis favoritas! Los colores son súper pigmentados, duran horas y no resecan los labios ... ¡Justo lo que quieres de un labial mate! ¡Diviértete usando todos los tonos! Tinta mate de larga duración Hidratante para tus labios No necesita retoques durante el día Cómo usarlo Desliza el aplicador sobre tus labios desde el centro hacia afuera, siguiendo la linea natural de estos hasta lograr un tono uniforme para un look impactante. Tipo de piel Todos los tipos de piel Contenido del producto 30g Ingredientes Water, Talc, Cyclopentasiloxane, Isononyl Isononanoate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Nylon-12, Sorbitan Isostearate, Lauroyl Lysine, Cetyl Dimethicone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Hexyl Laurate, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Tocopheryl Acetate, Beeswax (Cera Alba), Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Flavor (Aroma), Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Lecithin. May Contain/Puede Contener: Red 7 Lake (CI 15850), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Zinc Oxide (CI 77947), Titanium Dioxide (CI 77891), Red 6 Lake (CI 15850), Blue 1 Lake (CI 42090), Mica (CI 77019), Yellow 5 Lake (CI 19140), Red 27 Lake (CI 45410).