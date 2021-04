Tommy Hilfiger

Kimey Ankle Tie Espadrilles

$48.30

Buy Now Review It

At Macy's

Fun floral prints with an ankle wrap give this Tommy Hilfiger Kimey a flirty yet fabulous look. Heel height - 0.5" Shoe width- medium Round toe Tie-up closure Textile Spot Clean Imported Savings based on offering prices, not actual sales Web ID: 11782153