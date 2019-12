Kesha Rose Beauty

Kesha Rose Ftw Eyeshadow Palette

$36.00

Buy Now Review It

At HIPDOT

Beauty is about embracing who you are, while standing fearlessly together to celebrate our differences. Don’t strive for perfection, because you're already there. Go wild with this magical palette of celestially charged hues, and remember – life is short. Don't be afraid to F' It Up. Shades (Counterclockwise): Woman, Spaceship, Blow, Tonight, Backstabber, Godzilla, Dinosaur, Pageantry, Boogie Feet, Cannibal, Tik Tok, Honey INGREDIENTS: Eyeshadow Boogie Feet, Woman, Pageantry: Mica, Magnesium Stearate, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Nylon-12, Polymethylsilsesquioxane, Kaolin, Dimethicone, Synthetic Fluorphlogopite, Hydrogenated Polyisobutene, Isononyl Isononanoate, Caprylic/Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. Spaceship: Mica, Magnesium Stearate, Phenyl Trimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Tridecyl Trimellitate, Ethylhexyl Palmitate, Nylon-12, Polymethylsilsesquioxane, Kaolin, Polybutene, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. Honey: Mica, Magnesium Stearate, Phenyl Trimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Tridecyl Trimellitate, Ethylhexyl Palmitate, Nylon-12, Polymethylsilsesquioxane, Kaolin, Synthetic Fluorphlogopite, Polybutene, Tin Oxide, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. Dinosaur: Mica, Magnesium Stearate, Phenyl Trimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Tridecyl Trimellitate, Calcium Aluminum Borosilicate, Ethylhexyl Palmitate, Nylon-12, Polymethylsilsesquioxane, Kaolin, Polybutene, Silica, Tin Oxide, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. Blow, Godzilla, Tonight: Mica, Magnesium Stearate, Calcium Sodium Borosilicate, Phenyl Trimethicone, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Tridecyl Trimellitate, Ethylhexyl Palmitate, Nylon-12, Polymethylsilsesquioxane, Kaolin, Polybutene, Tin Oxide, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol. May Contain: [+/-: Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 7749