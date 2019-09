find.

Jean Trompette Taille Normale Femme

€40.33

Buy Now Review It

At Amazon Fashion

On adopte un look décontracté avec ce jean évasé pour femme 100% coton. La coupe ajustée au niveau des hanches mettra vos formes en valeur, et la fermeture à boutons apparents ajoutent un twist moderne à votre tenue. On allonge sa silhouette en le portant avec des escarpins à talons, ou on opte pour un style bohème avec une blouse ample.