find.

Jean Droit Court Femme

€40.00

Buy Now Review It

At Amazon Fashion

Incontournable, le jean court et évasé se porte à n'importe quelle saison. Facile à porter, cette pièce basique 100% coton s'adapte à tous les styles et toutes les silhouettes. Associé à des baskets et un t-shirt, vous vous offrez un look décontracté. Pour une tenue habillée, on le portera avec des escarpins et un blazer pour être au top.