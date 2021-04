L'Oréal Professionnel

Infinium Tenue Extrême

Offrez à vos cheveux une tenue extra forte avec un éclat brillant. L'Oreal Professionnel Infinium Lumière Tenue Extreme fournit une fixation instantanée de quelques mèches ou des cheveux globales. La formule brevetée est conçue pour donner la finition ultime à votre coiffure, et avec une excellente brillance. L'Oreal Professionnel Infinium Lumière Tenue Extreme bénéficie d’une action anti-humidité afin que vos cheveux conserve son style, même dans des conditions humides. Ce spray ne laissera aucun résidu dans les cheveux et compte un parfum neutre. Conseils d'utilisation: Utiliser sur cheveux secs. Vaporiser à une distance d'environ 35 cm. Alternativement, appliquer de plus près pour accentuer quelques mèches.