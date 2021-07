Silk'N

Infinity – Epilateur Permanent Lumière Pulsée

€169.99

Salon de beauté chez soi: Épilation permanente des jambes, bras, aisselles, épaules, dos, visage et torse, Pour hommes et femmes à peau claire ou foncée Capteur de peau intelligent détecte si votre peau peut être traitée ou non, Facile à utiliser grâce à sa forme ergonomique et son poids léger, Application et connexion Bluetooth pratiques : Compteur des pulsations lumineuses et calendrier avec plan de traitement individuel Technologie innovante HPL (Home Pulsed Light): 5 niveaux d’intensité modifiant le nombre de pulsations lumineuses, 2 Méthodes d'épilation: traitement ciblé (Pulsing), ou rapide (Gliding), Ne nécessite pas de lunettes de sécurité ou de gel conducteur Utilisation: Utilisez sur peau sèche et rasée sans déodorant ou crème, Choisissez l’intensité et le mode de fonctionnement, Traitez chaque zone une fois par séance, Durée: 20 minutes pour tout le corps grâce à la fonction gliding Contenu: 1 x Silk´n Infinity, Épilateur, câble d'alimentation et sac, 400 000 pulsations lumineuses, Poids: 229g, Couleur: Blanc, INF1PE4001 Jusqu’à 92% de diminution de la repousse des poils après des séances de traitement réalisées conformément aux instructions