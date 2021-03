FRAÎCHEUR PARIS

Ice Globes

€109.25

Buy Now Review It

At Cult Beauty

Offrant une myriade de bienfaits pour tous les types de peau, les globes de glace de FRAÎCHEUR PARIS sont des essentiels rafraîchissants, sans cruauté et végétaliens qui transforment votre visage et votre humeur en quelques minutes. Utilisant les pouvoirs de la cryothérapie - qui utilise des températures froides pour réduire le flux sanguin et l'inflammation avant de favoriser une meilleure circulation (et donc un teint radieux) - ces étonnants globes Coral Glitter utilisent l'arme secrète de la nature : la glace. Sphériques et remplis d'un liquide antigel, ils sont posés sur d'élégantes tiges de verre - ne coulent jamais - et restent froids bien plus longtemps que le glaçon moyen. Améliorant la circulation sanguine pour éclaircir et raffermir votre teint (l'application de froid sur votre peau provoque la contraction de vos vaisseaux sanguins), l'utilisation d'un globe cryogénique peut même atténuer les cernes, apaiser l'acné persistante, soigner les coups de soleil, guérir les cicatrices, donner de l'éclat et réduire les poches - oh, et rien ne prépare le teint au maquillage comme un globe de glace fraîchement sorti du congélateur...