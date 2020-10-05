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Hydro-prime Light Hydrator + Primer
$25.00
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WATER/AQUA/EAU, DIMETHICONE, DIMETHICONE CROSSPOLYMER, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, SODIUM ACRYLATES CROSSPOLYMER-2, PHENOXYETHANOL, CAPRYLYL GLYCOL, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, HEXYLENE GLYCOL, GLYCERIN, DISODIUM EDTA, CITRIS PARADISI (GRAPEFRUIT) PEEL EXTRACT, CITRIS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL, SODIUM HYALURONATE, TERMINALIA FERDINANDIANA FRUIT EXTRACT, PUNICA GRANATUM SEED EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, CITRIS TANGERINA (TANGERINE) PEEL OIL, CITRIS CLEMENTINA PEEL OIL, CITRIS LIMON (LEMON) PEEL OIL, GARDENIA FLORIDA FRUIT EXTRACT, CITRIS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL EXTRACT, CITRIS LIMON (LEMON) PEEL EXTRACT, CITRIS RETICULATA (TANGERINE) PEEL EXTRACT, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, MAY CONTAIN RED 40 (CI 16035), VIOLET 2 (CI 60730), GREEN 3 (CI 42053).