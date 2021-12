Elizabeth Arden

Hyaluronic Acid Ceramide Capsules

€45.00 €35.95

Produktdetails Das Hyaluronic Acid Ceramide Capsules Hydra-Plumping Serum liefert gezielt und präzise eine essentiellen Dosis an Ceramiden und Hyaluron. Beide Inhaltsstoffe sind natürlich vorkommende Elemente und wesentliche Jugendfaktoren, die die Haut braucht, aber mit der Zeit verliert. Das enthaltene Hyaluron ermöglicht eine effiziente Zufuhr in die Hautoberfläche, da es 500x kleiner* und somit 4x tiefgreifender** als herkömmliches Hyaluron ist. Daher verleihen diese eingekapselten, frischen und wirksamen Inhaltsstoffe der Haut die perfekte Dosis auffüllender Kraft, für eine gesund aussehende, hydratisierte und straffere Haut. Vorteile: • Hilft, die Gesichtskonturen neu zu definieren für ein strafferes Hautbild • Hydratisiert und pflegt die Haut intensiv • Füllt die Haut auf und verleiht ihr eine jugendlichere Sprungkraft • Verleiht der Haut Geschmeidigkeit und einen frischen GLOW • Schützt vor dem Feuchtigkeitsverlust Mit Hilfe des Double-Lock-Hydration-System™, sehen 98% eine sichtbar prallere Haut*** mit einer jugendlicheren Sprungkraft. Die Hyaluronsäure transportiert die Feuchtigkeit in die Haut, während hautstärkende Ceramide sie einschließen - die Doppelwirkung für eine langanhaltende Hydration. Biologisch abbaubar. Frei von zugesetzten Duft- und Konservierungsstoffen.* Basierend auf dem kleinsten Molekulargewicht unseres Hyalurons im Vergleich zu herkömmlichem Hyaluron.** Extrapolierte Berechnungen auf der Grundlage veröffentlichter Artikel.***Verbraucherstudie, 55 Frauen nach 4 Wochen Mehr anzeigen