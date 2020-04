Honest Beauty

Honest Beauty Tinted Lip Balm – 0.14 Fl Oz

$8.99

Buy Now Review It

At Target

Infused with nourishing avocado oil and antioxidant-rich acai and pomegranate oils, our sheer-but-buildable tinted balm naturally locks in moisture for 6+ hours to keep lips feeling soft and smooth.How to use: Apply to lips as often as needed.White Nectarine and Summer Melon Ingredients: Euterpe Oleracea Sterols, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Punica Granatum Sterols, C10-18 Triglycerides, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Polyhydroxystearic Acid, Vegetable Oil, Behenyl Behenate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Linoleic Acid, Oleic Acid, Linolenic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Tocopherol, Citric Acid, Silica, Tin Oxide, Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891). May Contain: Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Red 7 Lake (CI 15850). Blood Orange, Plum Drop, Fruit Punch and Dragon Fruit Ingredients: Euterpe Oleracea Sterols, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Punica Granatum Sterols, C10-18 Triglycerides, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Polyhydroxystearic Acid, Vegetable Oil, Behenyl Behenate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Linoleic Acid, Oleic Acid, Linolenic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Tocopherol, Citric Acid, Titanium Dioxide (CI 77891), Red 7 Lake (CI 15850). May Contain: Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Red 6 (CI 15850), Blue 1 Lake (CI 42090), Yellow 6 Lake (CI 15985). Lychee Fruit Ingredients: Euterpe Oleracea Sterols, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Punica Granatum Sterols, C10-18 Triglycerides, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Polyhydroxystearic Acid, Vegetable Oil, Behenyl Behenate, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Linoleic Acid, Oleic Acid, Linolenic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Tocopherol, Citric Acid, Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, Tin Oxide, Mica (CI 77019), Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Red 7 Lake (CI 15850).