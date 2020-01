Xhilaration

Hipster Bikini Bottom

$14.99

Buy Now Review It

At Target

Sizing: Junior Material: 82% Nylon, 18% Spandex Closure Style: Pull on Rise: Mid Rise Sheerness: Opaque Features: Elastic at leg opening Care and Cleaning: Hand wash & Line dry or lay flat to dry TCIN: 77593988 UPC: 191906453660 Item Number (DPCI): 238-03-4025 Origin: Imported