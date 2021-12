itcosmetics

In Zusammenarbeit mit plastischen Chirurgen und Dermatologen entwickelten wir die Serum-In-Creme in einer optimalen Balance aus effizient pflegenden Inhaltsstoffen und einer leichten Textur. Die Formel wird schnell von der Haut absorbiert, hinterlässt ein weiches Gefühl und ebnet das Hautbild. Zudem mildert das Retinol Serum Rötungen und schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust. Die Hello Results Serum-In-Creme mit Retinol lässt sich einfach in die tägliche Routine integrieren. Hello Results wurde nicht entwickelt, um Deine Feuchtigkeitscreme zu ersetzen, sondern die Pflegeroutine zu ergänzen. Sollte Deine Haut zusätzliche Feuchtigkeit benötigen, kannst Du die Nr. 1 Anti-Aging Gesichtscreme in den USA Confidence in a Cream verwenden. Für die abendliche Routine eignet sich perfekt die Anit-Aging Confidence in Your Beauty Sleep Gesichtscreme. Verwende IMMER einen Lichtschutzfaktor in Kombination mit der Creme. Auch wenn Du das Retinol-Serum in Deine Nachtpflege Routine einbindest, benötigst Du am nächsten Morgen einen Sonnenschutz. Hierfür eignet sich perfekt die hochdeckende Anti-Aging CC+ Makeup Creme mit Lichtschutzfaktor 50.