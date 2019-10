Yumay

Grosses Boucles D’oreilles Créoles Yumay En Or, Pour Femmes (remplies D’or Jaune)

€26.00

Buy Now Review It

At Amazon Fashion

Description du produit Pourquoi choisir les boucles d'oreilles Yumay?. . Yumay est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de bijoux de mode. Nous servons les principales entreprises du secteur dans le monde entier. Les belles boucles d'oreilles conçues par Yumay sont un cadeau idéal pour exprimer l'amour port votre mère, petite amie, femme ou juste une amie. Ils sont un cadeau à toute occasion, fête des mères, mariage, anniversaire, san valentine, Noël, etc. . Contenu des colis : . 1 paire de boucles d'oreilles en or. 1 boîte à bijoux de marque. 1 sac en organza. 1 petit livre. 1 carte en forme de coeur. . Spécifications. . Couleur: or. Matériel: Cuivre. . Quelques conseils. . • Portez les compléments après s'habiller. • Gardez-les soigneusement pour éviter de s'emmêler. • Manipulez-les avec soin et patience. • Vérifiez les fermetures de temps en temps. • Gardez-les loin des produits chimiques. • Ne les utilisez pas pendant que vous prenez une douche. • Ne les utilisez pas pour dormir. • Ne les utilisez pas si vous allez faire de l'exercice. .