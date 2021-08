Vintage

Greige French Tailor Pants

$81.86

Buy Now Review It

At Brut Clothing

French Tailor Pants Made in France Late 1980’s – Early 1990’s Polycotton (60% Cotton/ 40% Polyester) Strong Military fabric for long durability Military issue, French Army trousers Minimal design, tapered fit, high waist ! 1 Front pleat, Tailor Pattern Condition : NEVER WORN – DEADSTOCK ___ One of the most responsible things we can do as a company is dealing vintage clothes. Because we care about environnemental issues please contact us if you have any doubt about our vintage items to avoid returns. All the irregularities of our curated clothes are part of the original history Our vintage items are carefully selected everywhere in the world like these French Air Force Pants If you have any question before ordering please contact us Info@brut-clothing.com Feel free to come any time to try all of our vintage and army garments at our shop. If you want to be sure your selection will be available when you visit just send us your wishlist before ! 3 rue Réaumur, 75003 Paris ——– Acheter du Vintage est une des choses les plus responsables que l’on puisse faire ! Nous prenons à cœur la question de l’environnement, n’hésitez pas à nous contacter sur nos pièces vintage pour éviter les retours. Toutes les irrégularités que vous pouvez trouver dans notre sélection font parties intégrantes de l’histoire de la pièce comme ce pantalon de l’aviation française Toutes nos pièces vintage sont soigneusement sélectionnées partout dans le monde. Si vous avez une question n’hésitez pas à nous contacter Info@brut-clothing.com Ou par message privé à @brut_archives sur Instagram Vous êtes le bienvenu à n’importe quel moment pour essayer nos pièces vintage et armées à notre boutique 3 rue Réaumur, 75003 Paris Si vous voulez être sûr que votre sélection soit disponible à la boutique envoyez-nous simplement votre wishlist !