The Ordinary

Granactive Retinoid 2% Emulsion

€12.50

Buy Now Review It

At Douglas

Wir empfehlen Ihnen, uns die Nutzung von Cookies und anderen Technologien sowie die Verarbeitung der damit erhobenen personenbezogenen Daten (also Ihre Website-Nutzung) für diese Zwecke durch Ihre Einwilligung zu erlauben. In diesem Fall geben wir bestimmte Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere jeweiligen Partner für soziale Medien (z.B. Facebook), Werbung (z.B. Google) und Analysen weiter, auch an Partner in den USA. Die Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung anderer Dienste gesammelt haben. Es besteht das Risiko, dass Ihre Daten bei diesen US-Unternehmen nicht in der gleichen Weise geschützt sind, wie es in der Europäischen Union der Fall ist.