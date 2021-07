GLAMGLOW

Glowstarter Hydratant Méga Illuminant

€40.00 €28.00

Buy Now Review It

At Sephora

GLOWSTARTER est un soin quotidien 2-en-1. C’est une crème de jour qui apporte une hydratation intense et un effet bonne mine instantané grâce à une formule riche en acide hyaluronique et particules réflectrices de lumière. Ce concentré de lumière multifonction peut être utilisé comme une crème de jour au fini nacré et lumineux, une base de teint ou en retouche par-dessus le maquillage sur les contours du visage. Sa formule ultra innovante, enrichie en Acide Hyaluronique, Céramide, Huile de Jojoba et Beurre de Karité hydrate instantanément la peau. Les particules de nacre captent la lumière, la réfléchissent, et floutent les imperfections pour un teint frais et lumineux. - POUR QUEL TYPE DE PEAU : Tous types de peaux, toutes les carnations. - RÉSULTAT : Une peau lumineuse et hydratée, prête pour le maquillage. - EN 2 MOTS : Un soin multifonction qui hydrate et apporte instantanément un teint frais et lumineux zéro défaut. Ce masque est 100% vegan (garanti sans ingrédient de provenance animale).