Beauty of Joseon

Glow Serum Propolis + Niacinamide

Das Beauty of Joseon Glow Serum Propolis + Niacinamide ist ein honigartiges Serum, das mit natürlich gewonnen *Hanbang-Inhaltsstoffen die Haut beruhigt und ihr ein Strahlen gibt. Das Serum besteht aus 60% Propolis-Extrakt und 2% Niacinamid, so dass es speziell für unreine und zur Akne neigende Haut geeignet ist. Das Beauty of Joseon Glow Serum Propolis + Niacinamide hat eine entzündungshemmende, antibakterielle und beruhigende Wirkung, es hellt den Teint auf, reduziert Fältchen und Pigmentierungen und spendet intensiv Feuchtigkeit. * traditionelle pflanzliche Inhaltsstoffe, die in der koreanischen Medizin verwendet und auch für kosmetische Zwecke genutzt werden Benefit der Inhaltsstoffe: • Propolis-Extrakt das Kittharz der Bienen wirkt stark desinfizierend und antibakteriell, es hemmt Entzündungen und unterstützt die Regeneration • Niacinamid auch als Vitamin B3 bekannt, verfeinert und reduziert Fältchen und vergrößerte Poren und verbessert den Hautton, reduziert Pigmentierungen und lässt die Haut strahlen • Tamanu-Öl ist reich an Omega-Fettsäuren, die die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgen, es hat zudem eine antibakterielle sowie entzündungshemmende Eigenschaft, so dass es gegen Pickel helfen kann • Salicylsäure (BHA) die milde Säure, die für alle Hauttypen geeignet ist und gegen Akne, Pickel, Mitesser, unreine und fettige Haut wirkt • Teebaumextrakt wirkt entzündungshemmend und antibakteriell, entfernt überschüssigen Talg in den Poren und hilft unreiner und geschädigter Haut sich schnell zu regenerieren • Lotusblütenextrakt spendet der Haut Feuchtigkeit und beruhigt und schützt sie durch die entzündungshemmenden Eigenschaften