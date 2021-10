Givenchy

L'Interdit Rouge Eau De Parfum GIVENCHY Givenchy begibt sich mit L'INTERDIT EAU DE PARFUM ROUGE auf die Spuren sinnlicher Obsessionen. Dieses glühende Eau de Parfum enthüllt ein flammendes Blumenbouquet in intensivem Rot. Der helle florale Akkord aus Tuberose und opulentem Jasmin wird durch einen feurig roten Akkord aus Pimentblatt, Blutorange und Ingwer angesteckt. Die kraftvolle Duftkomposition gipfelt in einer unwiderstehlich würzigen Signatur. Die holzige Basisnote besteht aus rauchigen Akzenten von Vetiver und Patschuli, vermischt mit der sehnsuchtsvollen Zartheit von Sandelholz. Als Hommage an die ikonische rote Farbe von Givenchy ist der Flakon in durchscheinendem roten Lack gekleidet, der sein Inneres in Flammen aufgehen lässt.