Vous l'avez demandé et nous avons répondu !! Vous avez adoré notre ensemble Curl Essentials et maintenant notre brosse de shampooing Give Me A Hand est disponible à l'achat seul! Prêt à améliorer vos jours de lavage? Notre brosse à shampoing a les dents les plus longues du marché, vous aidant à obtenir l'exfoliation du cuir chevelu la plus propre et la plus efficace que n'importe quelle autre brosse à shampooing. * L'exfoliation du cuir chevelu favorise la pousse des cheveux. il aide à éliminer les pellicules du cuir chevelu et est l'outil parfait pour les traitements du cuir chevelu. Fabriqué à 100% en silicone de haute qualité, il est facile à nettoyer et nos poils doux n'irritent pas votre cuir chevelu. Cet outil fera passer votre routine capillaire au niveau supérieur! Types de cheveux appropriés Tous les types de cheveux, en particulier le type 2-4 C'est aussi un excellent outil pour les enfants Avantages de la brosse de shampooing 💓 Doux pour votre cuir chevelu - Vous n'aurez pas à vous soucier de l'irritation du cuir chevelu avec nos dents 100% silicone. 💓 Hygiénique - Contrairement aux autres pinceaux à shampoing du marché, le nôtre est 100% silicone. Pas de fissures pour que l'eau s'infiltre ou que la moisissure se manifeste. Nos brosses à shampoing sont faciles à nettoyer! 💓 2-en-1 - Vous voulez démêler vos doigts, mais vous ne voulez pas utiliser vos vrais doigts? Notre brosse à shampooing a des poils imitant les doigts afin qu'elle puisse également être utilisée comme démêlant pour les doigts, Comment utiliser la brosse à shampooing Notre pinceau peut être utilisé pour: Masser les traitements à l'huile sur le cuir chevelu. Massez votre shampooing pour un nettoyage en profondeur. (fonctionne avec votre: Cowash, shampooing non moussant et shampooing mousseux). Les doigts démêlent vos cheveux avec un revitalisant. Information sur le produit 100% silicone solide Utiliser sur cheveux mouillés ou secs Entretien du produit Ne pas utiliser avec Heat Peut être remplacé si les poils se déforment ou cessent d'être efficaces. * Les résultats peuvent varier selon le type de cheveux et l'utilisation correcte des brosses.