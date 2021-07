Gillette

Gillette Mach3 Sensitive Rasoir Pour Homme Peaux Sensibles

€9.18

Plus confortable qu’un nouveau rasoir jetable, même au 10e rasage (par rapport au Gillette Blue II Plus) Garde-Confort avec 2x plus de lamelles pour un rasage en douceur (par rapport au Blue 3 jetable) Un rasage de plus près, avec moins d’irritations, même pour les peaux sensibles (par rapport au rasoir jetable Blue II Plus) Trois lames DuraComfort pour un confort long duré Les lames de rasoir avec une bande lubrifiante avec plus de gel pour aider à prévenir les irritations (par rapport à un rasoir Gillette Mach3) S’adapte à toutes les recharges de lame de rasoir Mach3