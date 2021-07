Gillette

Gillette Fusion 5 Proglide Rasoir Homme

Rasoir pour homme doté de la technologie FlexBall, qui épouse les contours du visage et atteint quasiment tous les poils Rasoirs pour homme Gillette dotés de 5 lames anti-friction, pour un rasage comme une caresse Lame de finition à l’arrière, idéale pour retoucher les zones difficiles d’accès (nez et pattes) Bande Lubrastrip enrichie en agents lubrifiants (par rapport au Fusion5) 1 recharge de lame de rasoir correspond à un mois de rasage Compatible avec toutes les recharges de lames Fusion5 et Fusion5 Power