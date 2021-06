Zara

Gilet Sans Manches Cropped À Bouton Revêtu

€39.95 €29.99

Buy Now Review It

At Zara

Le coton organique ou « Ecologically Grown Cotton » est cultivé en utilisant des fertilisants et des pesticides naturels. L'utilisation de ces méthodes de culture naturelles est plus respectueuse par rapport à l'eau et à la biodiversité du milieu, ce qui permet aux agriculteurs d'intégrer les cultures de coton avec des cultures vivrières comme par exemple les oranges, les tomates ou le curcuma. De plus, dans les plantations de coton organique ou « Ecologically Grown Cotton », on évite l'utilisation de semences génétiquement modifiées, ce qui contribue à préserver la biodiversité des semences et la fertilité des sols. Certifications Nous utilisons uniquement du coton organique certifié par des organisations qui font le suivi depuis la matière première jusqu'au produit final. Nous travaillons actuellement avec : Organic Content Standard (OCS) Global Organic Textile Standard (GOTS) Bienfaits pour l'environnement Produit avec des méthodes de culture organiques Produit avec des fertilisants et des pesticides naturels aidant à préserver les ressources en eau douce Produit avec des techniques de culture naturelles aidant à préserver la biodiversité Produit sans utiliser de semences génétiquement modifiées