Ghd Platinum+ Desire Glätteisen In Warmen Zinntönen

Entdecke unser fortschrittlichstes ghd Glätteisen in luxuriösen, warmen Zinntönnen in Kombination mit einem edlen smaragdgrünen Etui - beschenke Dich oder Deine Liebsten diese Weihnachten mit dem limitierten ghd platinum+ desire Glätteisen. Erfülle Deine Stylingbedürfnisse in der Weihnachtssaison und darüber hinaus mit unserem ultimativ SMARTEN ghd Styler und der integrierten vorausschauenden Ultra-Zone™ Technologie für ein personalisiertes Stylingerlebnis. Die Infinity-Sensoren in den hochglanzbeschichteten Platten des ghd Haarglätters überwachen die Wärmezufuhr 250x in der Sekunde, um die optimale Stylingtemperatur von 185ºC zu garantieren und sich Deinen Haarbedürfnissen anzupassen. Style mit dem ghd platinum+ Glätteisen ohne extreme Hitze und kreiere makellose Looks sowie 70% stärkeres Haar*, 20% mehr Glanz** und 2x mehr Farbbeständigkeit* bei allen Haartypen. Das abgerundete Gehäuse des platinum+ Haarglätters ermöglicht es Dir eine Vielzahl an verführerischen Looks für die Feiertage zu kreieren - von beneidenswerten Locken bis hin zu sinnlich glattem Haar. Die präzise gewalzten Platten des ghd Glätteisens werden durch das einzigartige Gabelgelenk perfekt übereinander gehalten. So kannst Du mit voller Kontrolle mühelos und knickfrei stylen. Für ein ruhiges Gewissen schaltet der automatische Schlafmodus den ghd Styler nach 30 Minuten ohne Verwendung aus, während Dir die Universalspannung erlaubt, Deinen platinum+ Haarglätter überall hin mitzunehmen. Die metallischen Nuancen des Stylers in der ghd Limited Edition werden perfekt von einem samtigen, smaragdgrünen Etui ergänzt, das sich wunderbar für Deinen Winterurlaub eignet. Gib Deinem Verlangen nach, mit dem limitierten ghd platinum+ Glätteisen in warmen Zinntönen. *Reduziert Haarbruch und liefert 2x mehr Farbbeständigkeit im Vergleich zu einem Styler bei 230°C **Im Vergleich zu natürlich getrocknetem Haar