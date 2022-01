Fujifilm

Fujifilm Instax Mini Variety Film Value Pack 20 Count

$43.01

10 Pack Of Instax Mini White Bordered Model Number:600021109 Can Only Be Used With Instax Mini Cameras And The Instax Mini Share And Mini Link Printers Country Of Origin:Japan Give the Instax lover in your life some fun Instax Mini film variety packs for their Instax Mini camera. The 20Ct bundle will consist of: (1) 10 pack of Instax Mini white bordered film and (1) 10 pack of Instax Mini Rainbow film. This mini film variety pack can only be used with Instax Mini cameras and the Instax Mini share and mini Link printers.