COVERGIRL

Exhibitionist 24hr Matte Lipstick

$10.99

Show off a bold, flawless lip look with this richly colored matte lipstick. The no-budge formula goes on easy for a hydrating, long-lasting comfortable finish your lips will love.IngredientsISODODECANE, C9-12 ALKANE, POLYETHYLENE, BIS-CARBOXYDECYL DIMETHICONE, PHENYL TRIMETHICONE, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, HDI/TRIMETHYLOL HEXYLLACTONE CROSSPOLYMER, PARAFFIN, TRIMETHYLSILOXYSILICATE, CERA MICROCRISTALLINA/MICROCRYSTALLINE WAX/CIRE MICROCRISTALLINE, INDIGOFERA TINCTORIA LEAF EXTRACT, QUATERNIUM-90 SEPIOLITE, PHENOXYETHANOL, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, CAPRYLYL GLYCOL, UNDECYLENIC ACID, QUATERNIUM-90 MONTMORILLONITE, SILICA, PARFUM/FRAGRANCE, TIN OXIDE, LINALOOL, HYDROXYCITRONELLAL, HEXYL CINNAMAL, BHT, [May Contain/Peut Contenir/+/-: MICA, IRON OXIDES (CI 77491, CI 77492, CI 77499), TITANIUM DIOXIDE (CI 77891), D&C RED NO. 7 CALCIUM LAKE (CI 15850,DirectionsApply directly to lips. PRO TIP: Define lips first with the COVERGIRL Exhibitionist Lip Liner in the corresponding shade for long lasting lip definition.