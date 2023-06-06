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Necklaces
Made By Mary
Evie Charm Stacker Disc Necklace
$50.00
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At Made By Mary
Need a few alternatives?
Oak & Luna
Inscribed Silver Pillar Bar Necklace
BUY
$110.00
Oak & Luna
MYKA
18k Gold-plated Silver Carrie Name Necklace
BUY
$70.00
MYKA
Eve's Addiction
Gold Plated Two Peas In A Pod Necklace
BUY
$46.90
$67.00
Eve’s Addiction
Girls Crew
Hey Bestie Butterfly Necklace Set
BUY
$68.00
Girls Crew
More from Made By Mary
Made By Mary
Mama Bear Disc Necklace- 5/8"
BUY
$68.00
Made By Mary
Made By Mary
Sweetheart Initial Necklace
BUY
$60.00
Made By Mary
Made By Mary
Solid Gold Symbol Ring
BUY
$109.00
Made By Mary
Made By Mary
Solid Gold Letter Ring
BUY
$97.01
$109.00
Made By Mary
More from Necklaces
Stradivarius
Multi-way Floral Choker
BUY
£9.99
Stradivarius
Oak & Luna
Inscribed Silver Pillar Bar Necklace
BUY
$110.00
Oak & Luna
MYKA
18k Gold-plated Silver Carrie Name Necklace
BUY
$70.00
MYKA
Eve's Addiction
Gold Plated Two Peas In A Pod Necklace
BUY
$46.90
$67.00
Eve’s Addiction
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