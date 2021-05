Perricone MD

Essential Fx Starter Kit

$129.00 $96.75

Buy Now Review It

At SkinStore

A collection of highly potent yet luxurious solutions to visibly smooth the most stubborn, deep-set lines, wrinkles, creases and uneven texture around the mouth, eyes, lips and forehead. A Vitamin F blend of flaxseed, chia seed and macadamia seed oils replenishes skin’s moisture barrier and protects it from environmental aggressors. Volume: Face Serum: 0.5 fl. oz / Eye Serum: 0.25 fl. oz / Moisturizer: 1 fl. oz Directions: After cleansing, massage Deep Crease Serum onto face and neck using a gentle upward motion. Next, gently pat Eyelid Lift Serum onto eye area using your ring finger. Keep out of eyes. Once both the Deep Crease Serum and the Eyelid Lift Serum are fully absorbed, massage Rejuvenating Moisturizer onto cleansed face and neck using a gentle upward motion. Use all three both morning and evening. Ingredients: Deep Crease Serum: Water/Aqua/Eau, Propanediol, Squalane, Hydrogenated Polyisobutene, S-Palmitoylglutathione, Dimethicone, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Xylitylglucoside, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Dimethyl MEA, Palmitoyl Tripeptide-5, Acetyl Hexapeptide-8, Anhydroxylitol, Lactic Acid, Xylitol, Xanthan Gum, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Salvia Hispanica Seed Oil, Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Magnesium Aspartate, Zinc Gluconate, Alaria Esculenta Extract, Glucose, Sodium Hyaluronate, Copper Gluconate, Tetradecyl Aminobutyroylvalylaminobutyric Urea Trifluoroacetate, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Magnesium Chloride, Caprylic/Capric Triglyceride, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl/Capryl Glucoside, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, Fragrance/Parfum, Citronellol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool. Eyelid Lift Serum: Water/Aqua/Eau, Propanediol, Pantethine, Glycerin, Tetrahexyldecyl Ascorbate, S-Palmitoylglutathione, Dimethyl MEA, Palmitoyl Tripeptide-38, Acetyl Tyrosine, Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Xanthan Gum, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Salvia Hispanica Seed Oil, Silica Cetyl Silylate, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Phenoxyethanol, Silica, Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxides (CI 77491). Rejuvenating Moisturizer: Water/Aqua/Eau, Ethylhexyl Palmitate, Glycerin, Dimethicone, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Polysorbate 60, Palmitoyl Glycine, S-Palmitoylglutathione, Tetrahexyldecyl Ascorbate, PEG-100 Stearate, Ribose, Lactic Acid, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Phospholipids, Polyglyceryl-10 Stearate, Ethylhexylglycerin, Salvia Hispanica Seed Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Sodium Hydroxide, Polyacrylamide, Sodium Acrylates Copolymer, Polysilicone-11, Hydrogenated Polyisobutene, C13-14 Isoparaffin, Laureth-7, Phenoxyethanol, Fragrance/Parfum, Citronellol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool. Brand: Perricone MD