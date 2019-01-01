SUPREME GLOSS. COVETABLE COLOR. SHINE LIKE 30 COATS OF LACQUER.
ENAMORED HI-SHINE GLOSS LIP LACQUER LIPGLOSS DELIVERS MAXIMUM COLOR AND BRILLIANCE. THIS MINT-SCENTED LIP GLOSS COLLECTION FEATURES AN ARRAY OF CREAMY PINKS, SHIMMERING LAVENDERS, AND IRIDESCENT BRIGHTS THAT GIVE LIPS A LUSH LOOK WITH LASTING COLOR AND UNBELIEVABLE SHINE. FORMULATED WITH A UNIQUE TRIPLE SHINE COMPLEX, A BLEND OF HIGH-PERFORMANCE INGREDIENTS, IT DELIVERS UNSTOPPABLE WEAR AND SHINE LIKE "30 COATS OF LACQUER." THE BRILLIANT SHINE CONTRIBUTES TO AN OPTICAL PLUMPING LOOK, AND IT FEELS CUSHIONY ON THE LIPS—NOT STICKY.