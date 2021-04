Clarins

Double Serum

€115.00

Pour la 1re fois, un sérum anti-âge décode le langage de la jeunesse ! Découvrez le seul soin* à double phase hydrique et lipidique riche de [20+1] extraits de plantes stimulant les 5 fonctions vitales de la peau. Une double formule nouvelle, universelle et bio-inspirée : ce soin associe à l’extrait de curcuma concentré en turmérone, 20 des extraits de plantes les plus puissants en matière d’anti-âge. Les signes de l’âge sont visiblement atténués, la peau retrouve tout son éclat et son tonus. * Clarins Peau raffermie Rides visiblement lissées Eclat et unité du teint retrouvés Pores atténués