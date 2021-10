Diptyque

Diptyque Orphéon 75 Ml

€135.00

Hommage an einen unvergesslichen Ort Paris der frühen 60er-Jahre: In den Jazz-Clubs im Viertel Saint-Germain-des-Prés treffen sich Künstler aller Art und durchfeiern die Nächte. Es wird diskutiert, getanzt und gelacht, es herrscht Trubel und eine ebenso überschäumende wie elegante Atmosphäre. Orphéon war eine jener vor Lebensfreude sprudelnden Bars, in der sich die drei Gründer von diptyque oft und gerne trafen. Orphéon Eau de Parfum ist die Hommage an den unvergesslichen Ort und den legendären Hintergrund von diptyque. Eine olfaktorische Momentaufnahme, die die Rauchwolken der Zigaretten einfängt, vermengt mit den pudrigen Aromen von Rouge und dem leicht harzigen Duft von patiniertem Holz. Üppiger Jasmin und die temperamentvollen Noten von Wacholderbeeren vereinen sich mit warmer Tonkabohne und tiefgründigem Zedernholz zu einem Duft, der frisch und blumig, sinnlich und holzig ist – Überschwänglichkeit trifft auf Sanftheit und fängt so das Ambiente des niemals in Vergessenheit geratenen Ortes perfekt ein.