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Carla Colour

Desire - Pleasure + Tongue

$288.00
At Carla Colour
DESIRE!! // CARLA COLOUR COLLABORATION WITH STYLIST LANA JAY LACKEY + SEDITION MAGAZINE DESIRE SUNGLASSES ARE TO BE WORN ON A SUNRISE SURF THEN DEEP INTO THE EVENING AT YOUR FAVOURITE DISCO. BESPOKE PINK GLITTER ACETATE WITH SOFT SEXY PINK LENS. TOP QUALITY CR39 LENSES PRODUCED BY ZEISS OPTICS // 100% UVA + UVB PROTECTION. ZYL ACETATE FRAMES ORIGINATING FROM WOOD PULP + COTTON FIBRES // BOTH RENEWABLE RESOURCES. ALL GLASSES ARE ACCOMPANIED BY HAND-MADE CHERRY BOMB LEATHER CASE AND ZEBRA BOX. FREE SHIPPING WITHIN THE USA.
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