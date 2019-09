Rouje

Dalida Blouse

£111.70

Buy Now Review It

At Rouje

Blouse DALIDA 130 € Dalida, c'est la blouse imprimée qui se rend très vite essentielle : avec ses manches flatteuses et son jeu de boutons, elle est une de nos pièces les plus demandées pour une bonne raison. 34 36 38 40 42 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Le décolleté laisse la place à un pendentif, les manches ballon affinent les bras, la coupe donne du style à la silhouette. Philippine fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Dalida est parfaite avec un jean écru en mode été. Surtout si vous l'associez avec une paire d'espadrilles compensées. Philippine porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 06-Sophie et 07-Laura. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Blouse imprimée aux manches ballon. Gros bouton écru sur les manches et rangée de petits boutons nacrés sur le devant. Décolleté en V. 100% viscose. Dalida passe en machine à 30°C mais n'aime pas le séchage en machine. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours