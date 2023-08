NYX

Concealer Serum Bare With Me

€11.95

Nr. 03 - Vanilla Pflegender Concealer mit mittlerer Deckkraft Formulierung mit Tremella-Pilz, Grünem Tee und Cica Kaschiert Unebenheiten des Teints Beruhigt und hydratisiert die Haut Mit dem Bare With Me Concealer Serum von NYX Professional Make-up stehen Sie im Rampenlicht. Dank diesem können Sie mühelos gekonnte Akzente setzen und Nasenrücken sowie Stirn und Kinn optimal hervorheben. Die mittlere Deckkraft lässt Unebenheiten auf der Haut nahezu verschwinden und passt sich jedem Teint optimal an. Zusätzlich besitzt der Concealer eine pflegende Formulierung, die die Haut atmen lässt. Sie enthält Extrakte des Tremella-Pilzes, Grünen Tee und Cica. Diese wertvollen Inhaltsstoffe hydratisieren die Haut und wirken beruhigend auf Irritationen, ohne die Poren zu verstopfen. Durch das natürliche Finish lässt der pflegende Concealer Ihr Make-up zum umwerfenden Hingucker werden. dm-Artikelnummer: 875413