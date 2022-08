Dania Shiftan

Wenn wir eine Sache beherrschen wollen, üben wir: Wer gut Klavier spielen will, nimmt Unterricht, wer tanzen will wie eine Ballerina, trainiert regelmäßig. Dieser Grundsatz gilt in allen Lebensbereichen – nur beim Sex denken wir, dass alles von selbst klappen muss. Wie falsch diese Annahme ist, belegen die Zahlen: Nur jede dritte Frau kommt beim Sex regelmäßig zum Höhepunkt. Dabei könnte es ganz einfach sein: Denn genau wie ein Pianist seine Finger trainieren muss, muss die Vagina erst sensibilisiert werden, um beim Sex etwas empfinden zu können. Wie das geht, erklärt Dania Schiftan in diesem Buch – und hilft uns ganz nebenbei, unseren Körper besser kennenzulernen. »Direkt in einem Mal habe ich das Buch verschlungen. Mit jeder Seite kam auch die Erleichterung, dass man alles trainieren kann.« ("fraeulein-sagenhaft.com") »Die Selbstliebeübungen aus Coming Soon helfen, sich dieser Bedürfnisse besser bewusst zu werden.« ("yoni-massage.info") »Die Femelle-Redaktion durfte das Buch schon vor der Veröffentlichung lesen. Es wird durch 25 Abbildungen ergänzt, ist verständlich geschrieben und die Übungen sind für jede Frau einfach umsetzbar.« ("femelle.ch")