Wet n Wild

Color Icon Kohl Eyeliner Pencil

€2.25

Buy Now Review It

At Beauty Bay

Description Un crayon eyeliner intensément pigmenté. De longue tenue et ultra-pigmenté, ce crayon eyeliner Color Icon Kohl est le produit super doux et crémeux indispensable qui manquait à votre trousse de maquillage. Passez-en par-dessus votre eyeliner afin de créer le style que vous désirez, de léger et subtil à audacieux et spectaculaire. Non testé sur les animaux Approuvé par notre rédaction beauté - découvrez pourquoi ici. En savoir plus Ingrédients Cera Alba, Copernicia Cerifera Cera, Ceresin, Petrolatum, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Phenoxyethanol, Sorbic Acid, CI 77510, CI 77499. Utilisation Appliquer sur la ligne des cils comme vous le souhaitez Livraison