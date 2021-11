Ariana Grande

Coffret Gift Set

$40.00

Buy Now Review It

At Ulta Beauty

The best things come in the smallest packages! This Ariana Grande Coffret Gift Set features all of Ari's best-selling fragrances: R.E.M, Thank U Next, Cloud, Sweet Like Candy, Ari by Ariana Grande. You'll own this holiday season feeling sassy, inspired and optimistic. Fragrance Family REM: Floral Thank U Next: Floral Cloud: Sweet Sweet like Candy: Fruity Ari: Floral Key Notes R.E.M: Top - Quince, Fig, Salted Caramel, Marshmallow; Heart - Pear Blossom, Lavender Blossom; Base: Tonka Bean, White Musk, Sandalwood Thank U Next: Top - White Pear, Wild Raspberry; Heart - Crème De Coconut, Pink Rose petals; Base: Macaroon Sugar, Velvet Musk Cloud: Top - Lavender Blossom, Juicy Pear, Bergamot; Heart - Crème De Coconut, Indulgent Praline, Vanilla Orchid; Base - Sensual Musks, Creamy Blonde Woods Sweet like Candy: Top - Sweet Addiction, Sparkling Blackberry, Italian Bergamot, Pear; Heart - Delightfully Dangerous, Jasmine Sambac, Frangipani, Dewy Honeysuckle; Base - Sexy Wink, Crème de Casis. Marshmallow, Cashmere Woods, Sexy Vanilla Ari: Top - Crispy Pear, Pink Grapefruit; Heart - Juicy Raspberry, Soft Muguet, Rose Buds; Base - Vanilla Orchid, Marshmallow, Creamy Musk, Blonde Woods Includes R.E.M. Eau de Parfum (0.22 oz) thank u, next Eau de Parfum (0.25 oz) Cloud Eau de Parfum (0.25 oz) Sweet Like Candy Eau de Parfum (0.25 oz) Ari Eau de Parfum (0.25 oz)