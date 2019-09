Rouje

Saharienne CLAUDE 170 € Elle a de la gueule, la saharienne Claude, avec sa ceinture à boucle cinglante et ses poches plaquées. 34 36 38 40 Guide des tailles AJOUTER AU PANIER La coupe Elle se distingue par son col rabattu, sa large ceinture pour souligner la taille, et ses deux poches plaquées pour le style : une vraie saharienne, à porter fittée. Renata fait 1m74 et porte une taille 34. Comment l'assortir ? Avec un denim large et fluide façon Saint-Ouen, elle souligne l'allure comme pas permis. Renata porte le Rouje de Paris en un mélange des teintes 03-Camille et 08-Nathalie. Petit conseil : pour la couleur, regardez plutôt les photos, pas la vidéo. Tous les détails Saharienne en jean, col rabattu, fermeture par cinq boutons à l'avant. Large ceinture. Deux poches plaquées. Coutures rouges. Denim 100% coton. Claude passe en machine à 40°C et supporte un séchage à 60°C maximum. Livraison et retour Livraison en France en 24h à 72h Livraison en Europe en 4 à 7 jours ouvrés Les retours s’effectuent sous 15 jours