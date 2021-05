Roxy

City At Night Long Cardigan

$55.00 $49.17

Buy Now Review It

75% Viscose, 20% Polyester, 5% Elastane Imported Button closure Hand Wash Only Fabric: Cozy viscose polyester blend rib knit fabric [220 g/m2] Fit: Classic, comfortable regular fit Neck: Front button placket Featuring cozy viscose polyester blend rib knit fabric, a classic, comfortable regular fit, and rounded out with a front button placket. This longline rib knit lounge cardigan for women joins the line-up in the ROXY Apparel Collection. Con una acogedora tela de punto costilla de mezcla de poliéster viscosa, un ajuste clásico y cómodo y regular, y redondeado con una tapeta de botón frontal. Este cárdigan lounge de punto con palangre para mujer se une a la alineación en la colección ROXY Apparel Collection. 아늑한 비스코스 폴리에스터 혼방 리브 니트 원단, 클래식하고 편안한 레귤러 핏, 앞면 버튼 플래킷으로 둥글게 마무리되었습니다. 이 여성용 롱 라인 립 니트 라운지 가디건은 ROXY Apparel 컬렉션의 라인업에 합류합니다.